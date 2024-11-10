Апраксина (Мельгунова) Вера Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Апраксин Павел Иванович16.05.1793 г.р.
Дети
Юркевич (Апраксина) Екатерина ПавловнаПосле 1811 г.р.
Апраксин Иван Павлович1819 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1811
Дочь: Юркевич (Апраксина) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1821
Дочь: Броневская (Апраксина) Софья Павловна
Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович
Рождение ребёнка
После 1829
Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно