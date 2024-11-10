Апраксина (Мельгунова) Вера Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Апраксина (Мельгунова) Вера Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Апраксин Павел Иванович16.05.1793 г.р.
Дети
Юркевич (Апраксина) Екатерина ПавловнаПосле 1811 г.р.
Апраксин Иван Павлович1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апраксин Павел Иванович

Рождение ребёнка
После 1811

Дочь: Юркевич (Апраксина) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Апраксин Иван Павлович

Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1821

Дочь: Броневская (Апраксина) Софья Павловна

Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович

Рождение ребёнка
После 1829

Сын: Апраксин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Апраксин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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