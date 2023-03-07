Наймушин Аверьян (Аверкий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Аверьян (Аверкий) Иванов

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Место рождения

Мухачевской

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Наймушин Иван Игнатьев

Мать: Наймушина Васса Севостьянова

Бракосочетание
03.02.1794 ст.

Жена: Наймушина Агафия Петрова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1796 ст.

Дочь: Ефимия Аверьянова

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова

Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.

Сын: Наймушин Зиновий Аверкиев

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Сиклитикия Аверьянова

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Наймушин Никифор Аверкиев

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Наймушин Емельян Аверкиев

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821
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