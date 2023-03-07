Наймушин Аверьян (Аверкий) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Бракосочетание
03.02.1794 ст.
Жена: Наймушина Агафия Петрова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1796 ст.
Дочь: Ефимия Аверьянова
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова
Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.
Сын: Наймушин Зиновий Аверкиев
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Сиклитикия Аверьянова
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Наймушин Никифор Аверкиев
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Наймушин Емельян Аверкиев
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821