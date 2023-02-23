Акулова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акулова Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулова Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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