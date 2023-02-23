Акулова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акулова Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулова Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно