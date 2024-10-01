Дронов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения?.10.1891
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891
Отец: Дронов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1909
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 17 лет 1м браком Поручители По жениху: - Орлов Григорий Александрович - Куликов Иосиф Ефимович По невесте: - Зайченко Иван Григорьевич, крестьянин хутора Кулишовк... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Дронова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Ястребова (Дронова Зубкова) Анна Максимовна
Восприемники: 1. Ляпин Яков Ермолаевич 2. Дронова Агафья Ивановна, жена казака
Смерть
1916
Убит в бою с турками (25 лет)