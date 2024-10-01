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Дронов Александр Иванович

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Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

?.10.1891

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891

Отец: Дронов Иван

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Ястребова (Дронова Зубкова) Анна Максимовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 17 лет 1м браком Поручители По жениху: - Орлов Григорий Александрович - Куликов Иосиф Ефимович По невесте: - Зайченко Иван Григорьевич, крестьянин хутора Кулишовк... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Дронова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Ястребова (Дронова Зубкова) Анна Максимовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Ляпин Яков Ермолаевич 2. Дронова Агафья Ивановна, жена казака
Смерть
1916
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Убит в бою с турками (25 лет)

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