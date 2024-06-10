Пинигин / (Пимшин) Иван Пиминов
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Пинигин Пимин Самойлов
Мать: Марья Фотеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | https://www.myheritage.com/person-1501641_48634581_48634581/иван-пинигин-пимшин?lang=RU
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1745
Сын: Пинегин / (Пимшин) Петр (Пинегин / (Пимшин) /
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пинигин/Пимшин Прокопей Пимшин (Пинигин/Пимшин) /
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пинигин/Пимшин Павел Пимшин (Пинигин/Пимшин) /
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пинигина (Пинигина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1792