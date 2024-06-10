Пинигин / (Пимшин) Иван Пиминов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинигин / (Пимшин) Иван Пиминов

Место рождения

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Пинигин Пимин Самойлов

Мать: Марья Фотеева

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинигин Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | https://www.myheritage.com/person-1501641_48634581_48634581/иван-пинигин-пимшин?lang=RU
Рождение ребёнка
1732

Сын: Пинигин Михаил Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1733

Сын: Пинигин Еремей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1735

Сын: Пинигин Никифор Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1735 и 1745

Сын: Пинегин / (Пимшин) Петр (Пинегин / (Пимшин) /

Мать ребёнка: ?

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Пинигин/Пимшин Прокопей Пимшин (Пинигин/Пимшин) /

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пинигин/Пимшин Павел Пимшин (Пинигин/Пимшин) /

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пинигина (Пинигина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1792
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

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