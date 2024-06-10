Пинигин Пимин Самойлов 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПинигин Пимин Самойлов

Пинигин Пимин Самойлов

Место рождения

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Пинигин Самойло Пиминов

Мать: ?

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | https://www.myheritage.com/person-1501642_48634581_48634581/пимин-пинигин?lang=RU
Рождение ребёнка
1712

Сын: Пинигин Алексей Пиминов

Мать ребёнка: Марья Фотеева

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Пинигин / (Пимшин) Иван Пиминов

Мать ребёнка: Марья Фотеева

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Пинигин Иван Пиминов

Мать ребёнка: Марья Фотеева

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Бачанова (Пинигина) Феврония Пименовна

Мать ребёнка: Марья Фотеева

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Пинигин Яков Пиминов

Мать ребёнка: Марья Фотеева

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.