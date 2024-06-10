Пинигин Пимин Самойлов
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Пинигин Самойло Пиминов
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | https://www.myheritage.com/person-1501642_48634581_48634581/пимин-пинигин?lang=RU
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1715
Сын: Пинигин / (Пимшин) Иван Пиминов
Мать ребёнка: Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1720
Сын: Пинигин Иван Пиминов
Мать ребёнка: Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Бачанова (Пинигина) Феврония Пименовна
Мать ребёнка: Марья Фотеева
Рождение ребёнка
1736
Сын: Пинигин Яков Пиминов
Мать ребёнка: Марья Фотеева
Смерть
Неизвестно