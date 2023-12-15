Коровин Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1987
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2005 по 2010
высшее медицинское (фармацевтическое), 2010 год, Алтайский государственный медицинский университет
Работа или профессия
С 2014 по 2019
гос служащий (Правительство Алтайского края), Управление пищевой и перерабатывающей промышленности
Бракосочетание
17.08.2018
Работа или профессия
С 2019 по 2020
Тверь, город Тверь, Тверская область
специалист по гос. закупкам Минздрава Тверской области
Рождение ребёнка
31.05.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровина (Долженко) Анастасия Витальевна
Работа или профессия
С 2020 по 2023
ООО ТК "Авиком" (производство кормов и лекарств для животных), начальник отдела ветеринарных препаратов
Работа или профессия
С 2023
коммерческий директор ООО ТК "Авиком" (производство кормов и лекарств для животных)