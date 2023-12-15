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Коровин Михаил Анатольевич

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Место рождения

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1987

Отец: Коровин Анатолий Евгеньевич

Мать: Коровина (Елагина) Нелля Николаевна

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Образование
С 2005 по 2010
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
высшее медицинское (фармацевтическое), 2010 год, Алтайский государственный медицинский университет
Работа или профессия
С 2014 по 2019
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
гос служащий (Правительство Алтайского края), Управление пищевой и перерабатывающей промышленности
Бракосочетание
17.08.2018

Жена: Коровина (Долженко) Анастасия Витальевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
С 2019 по 2020
Тверь, город Тверь, Тверская область
специалист по гос. закупкам Минздрава Тверской области
Рождение ребёнка
31.05.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина (Долженко) Анастасия Витальевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
С 2020 по 2023
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ООО ТК "Авиком" (производство кормов и лекарств для животных), начальник отдела ветеринарных препаратов
Работа или профессия
С 2023
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
коммерческий директор ООО ТК "Авиком" (производство кормов и лекарств для животных)

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