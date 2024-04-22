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Антонова Антонина Васильевна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Антонов Василий Васильевич

Мать: Антонова Татьяна Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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