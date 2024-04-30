Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор

Место рождения

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1860

Сын: Андрей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кирилл Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд

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