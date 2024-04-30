Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андрей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кирилл Федоров
Мать ребёнка: не указана