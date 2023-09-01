Горсткин Павел Сергеевич 15.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горсткин Павел Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.12.1900, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

умер 10.01.1968, г. Рабат, Королевство Марокко

Отец
Горсткин Сергей Павлович18.12.1876 г.р.
Мать
Горсткина (Панчулидзева) Надежда Владимировна10.09.1878 г.р.
Супруги
Горсткина (Олферьева) Наталья Сергеевна30.10.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1900

Отец: Горсткин Сергей Павлович

Мать: Горсткина (Панчулидзева) Надежда Владимировна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
1966

Жена: Горсткина (Олферьева) Наталья Сергеевна

Смерть
10.01.1968
г. Рабат, Королевство Марокко

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