Горсткин Павел Сергеевич
мужской, родился 15.12.1900, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
умер 10.01.1968, г. Рабат, Королевство Марокко
ОтецГорсткин Сергей Павлович18.12.1876 г.р.
МатьГорсткина (Панчулидзева) Надежда Владимировна10.09.1878 г.р.
Супруги
Горсткина (Олферьева) Наталья Сергеевна30.10.1917 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1900
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
Бракосочетание
1966
Смерть
10.01.1968
г. Рабат, Королевство Марокко