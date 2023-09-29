Янсон Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янсон Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

14.04.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Янсон Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.1944
Шмаково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

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