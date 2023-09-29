Янсон Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти14.04.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Янсон Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1944
Шмаково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область