Черепанова (Тюрмина) Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: Тюрмин Сергей Тимофеев
Бракосочетание
11.04.1893 ст.
Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1462, стр. 32
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.
Дочь: Бархатова (Черепанова) Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Черепанов Фёдор Герасимов
Бархатова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Фонд 50, опись 9, дело 1462, запись о рождении 8, Иркутский архив
Смерть
Неизвестно