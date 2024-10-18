Черепанова (Тюрмина) Параскева Сергеева Вычислено 1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепанова (Тюрмина) Параскева Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: Тюрмин Сергей Тимофеев

Мать: Тюрмина Агриппина Иванова

Бракосочетание
11.04.1893 ст.

Муж: Черепанов Фёдор Герасимов

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1462, стр. 32
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.

Дочь: Бархатова (Черепанова) Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Черепанов Фёдор Герасимов

Бархатова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Фонд 50, опись 9, дело 1462, запись о рождении 8, Иркутский архив
Смерть
Неизвестно

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