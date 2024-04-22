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Фёдор Кузьмин

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

08.05.1807

Дата смерти

04.08.1807

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1807

Отец: Рекрут Кузьма Митрофанов

Мать: Ирина Хрисанфова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 08.05.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянина Космы Митрофанова жена Ирина Хрисанфова родила сына Феодора, которой крещен 10го числа священником Яков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
04.08.1807
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 04.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Старого Фатюкова у крестьянина Космы Митрофанова сын Федор 3х месяцов неизвестною болезнию. Оной умершей погребен священником Яковом Петровым с дьячь... Показать все
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