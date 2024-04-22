Фёдор Кузьмин
Место рождения
Дата рождения08.05.1807
Дата смерти04.08.1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1807
Отец: Рекрут Кузьма Митрофанов
Мать: Ирина Хрисанфова
МК-1807 08.05.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянина Космы Митрофанова жена Ирина Хрисанфова родила сына Феодора, которой крещен 10го числа священником Яков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1807
МК-1807 04.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Старого Фатюкова у крестьянина Космы Митрофанова сын Федор 3х месяцов неизвестною болезнию. Оной умершей погребен священником Яковом Петровым с дьячь... Показать все