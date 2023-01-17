Исправникова Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Василиса Алексеевна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Исправникова Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Исправников Данила Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Ефрем Данилович

Отец ребёнка: Исправников Данила Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Данила Ионович

Смерть
Неизвестно
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