Доильницына Акилина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына Акилина Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Между 1843 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Алексей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Доильницына) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лоскутова (Доильницына) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Доильницын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Доильницын Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1843 и 1858

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