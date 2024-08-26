Доильницына Акилина Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиМежду 1843 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Доильницына) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лоскутова (Доильницына) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Доильницын Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Доильницын Герасим Алексеевич
Отец ребёнка: Доильницын Алексей Степанович
Смерть
Между 1843 и 1858