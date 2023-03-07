Чураков Зиновей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Зиновей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Чураков Агап Зиновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Чураков Лазар Зиновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Чураков Иван Зиновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Елкина Мелания Зиновьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Сунцова Марфа Зиновьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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