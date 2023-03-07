Чураков Зиновей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Елкина Мелания Зиновьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Сунцова Марфа Зиновьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно