Чураков Агап Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Чураков Зиновей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Агапова
Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чураков Макар Агапов
Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Агапова
Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно