Чураков Агап Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Агап Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Чураков Зиновей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Агапова

Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Чураков Макар Агапов

Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Агапова

Мать ребёнка: Чуракова Акилина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Акилина Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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