Овчинникова (Белянина) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Белянина) Елена Афанасьевна

Овчинникова (Белянина) Елена Афанасьевна

avatar

Место рождения

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.05.1920

Дата смерти

03.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1920

Отец: Белянин Афанасий Федорович

Мать: Белянина Клавдия Федоровна

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Образование
С 01.09.1939 по 26.04.1944
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
высшее | Красноярский лесотехнический институт
Бракосочетание
27.08.1942

Муж: Овчинников Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1945

Дочь: Лисовская Наталья

Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Дазиденко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Шарыгина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович

Работа или профессия
С 27.12.1950 по 01.03.1976
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Зав. геологическими фондами | Красноярское геологическое управление
Смерть
03.01.2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бадалык
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close