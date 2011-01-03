Овчинникова (Белянина) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1920
Дата смерти03.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1920
Образование
С 01.09.1939 по 26.04.1944
высшее | Красноярский лесотехнический институт
Бракосочетание
27.08.1942
Рождение ребёнка
17.08.1945
Дочь: Лисовская Наталья
Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Дазиденко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Шарыгина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Овчинников Николай Михайлович
Работа или профессия
С 27.12.1950 по 01.03.1976
Зав. геологическими фондами | Красноярское геологическое управление
Смерть
03.01.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Бадалык