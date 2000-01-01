Кислицына (?) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кислицын Василий Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1834