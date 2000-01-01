Кислицына (?) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кислицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кислицын Ананий Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кислицын Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1834
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