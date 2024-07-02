Галушкина Татьяна Егоровна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галушкина Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галушкина Аграфена Фёдоровна

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Галушкин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Сын: Галушкин Терентий Фёдорович

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Кулюкина (Галушкина) Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.

Сын: Галушкин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.

Сын: Галушкин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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