Галушкина Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галушкина Аграфена Фёдоровна
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Галушкин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Сын: Галушкин Терентий Фёдорович
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Дочь: Кулюкина (Галушкина) Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.
Сын: Галушкин Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.
Сын: Галушкин Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Галушкин Фёдор Филиппович
Смерть
После 1917