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Криницына -- Соломия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криницын Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Криницын Арсений Петрович

Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1xD_brXyCp3H4xqMfYmLERkXd6TclUJAb/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
14.11.1906

Сын: Криницын Михаил Петрович

Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1kEwjFfv0-aw-rGNPt9knbkQEwV1pqla-/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Криницына Анна Петровна

Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1nqCSbZXIKL04sLZT37zYbDTUdk7WzoHT/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
29.06.1911

Дочь: Криницына Ольга Петровна

Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1bvgW8U96utaslT_n7kEJE_B2qnfwxWk9/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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