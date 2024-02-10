Криницына -- Соломия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1901
Сын: Криницын Арсений Петрович
Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1xD_brXyCp3H4xqMfYmLERkXd6TclUJAb/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
14.11.1906
Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1kEwjFfv0-aw-rGNPt9knbkQEwV1pqla-/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Криницына Анна Петровна
Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1nqCSbZXIKL04sLZT37zYbDTUdk7WzoHT/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
29.06.1911
Дочь: Криницына Ольга Петровна
Отец ребёнка: Криницын Петр Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1bvgW8U96utaslT_n7kEJE_B2qnfwxWk9/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно