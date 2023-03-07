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Печерский Любимовъ Григорій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1836

Отец: Печерский Любимовъ Гавриловъ Абрамъ

Мать: Гаврилова Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Гаврилова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
07.12.1860

Сын: Гавриловъ Данила

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1863

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1865

Сын: Кириловъ Евгений

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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