Печерский Любимовъ Григорій
Место рождения
Дата рождения27.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1836
Отец: Печерский Любимовъ Гавриловъ Абрамъ
Мать: Гаврилова Варвара
Бракосочетание
27.01.1857
Рождение ребёнка
07.12.1860
Сын: Гавриловъ Данила
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1863
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
12.12.1865
Сын: Кириловъ Евгений
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья Иванова