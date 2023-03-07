Щеулова Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сазонова Евгения Щеулова
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно