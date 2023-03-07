Щеулова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сазонова Евгения Щеулова

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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