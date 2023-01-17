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Максименко Владимир Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

27.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1962
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
С 1982 по 1986

Жена: Максименко Марина Анатольевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.08.1986

Дочь: Косован Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Максименко Марина Анатольевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.02.1997

Сын: Максименко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Максименко Марина Анатольевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
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