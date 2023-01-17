Максименко Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
С 1982 по 1986
Рождение ребёнка
17.08.1986
Дочь: Косован Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Максименко Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
06.02.1997
Сын: Максименко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Максименко Марина Анатольевна