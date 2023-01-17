Первушина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Александра Галактионовна
Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Первушин Иван Галактионович
Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Первушин Артемий Галактионович
Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Первушин Афанасий Галактионович
Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно