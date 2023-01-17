Первушина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервушина Наталья Васильевна

Первушина Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Александра Галактионовна

Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Муж: Первушин Галактион Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Первушин Иван Галактионович

Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Первушин Артемий Галактионович

Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Первушин Афанасий Галактионович

Отец ребёнка: Первушин Галактион Дмитриевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close