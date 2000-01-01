Отяковская Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Отяковский Сергей Федорович
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно