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af Heurlin Lauri Oskar

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1875

Дата смерти

06.07.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1910

Жена: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria

Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Af Heurlin Lauri Olavi

Мать ребёнка: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria

Рождение ребёнка
30.03.1915

Сын: Af Heurlin Kaarlo Mauri

Мать ребёнка: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria

Развод
1919

Жена: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria

Смерть
06.07.1958
Tuomela, ОПРЕДЕЛИТЬ
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