af Heurlin Lauri Oskar
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1875
Дата смерти06.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1910
Рождение ребёнка
26.02.1913
Мать ребёнка: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria
Рождение ребёнка
30.03.1915
Мать ребёнка: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria
Развод
1919
Смерть
06.07.1958
Tuomela, ОПРЕДЕЛИТЬ