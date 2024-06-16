Бородина (--) Феоктиста Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (--) Феоктиста Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бородина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Бородин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.05.1897

Дочь: Бородина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Бородин Илья Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Бородин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Бородин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Бородин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Бородин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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