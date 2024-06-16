Бородина (--) Феоктиста Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бородина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1895
Сын: Бородин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.05.1897
Дочь: Бородина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1898
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
01.11.1902
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
05.06.1904
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
26.09.1905
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.09.1907
Отец ребёнка: Бородин Иван Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно