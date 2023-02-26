Бергин (Bergin) Bernet Бентъямин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бергин (Bergin) Bernet Бентъямин

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Место рождения

Пруссия

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруссия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бергин (bergin) Bernet Berent Фёдор Аристин

Мать ребёнка: ?

Пруссия,Нойштадт,Керитц
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Бергин (bergin) Bernet Berent Готфрид

Мать ребёнка: ?

г.Киритц
Смерть
Неизвестно
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