Бергин (Bergin) Bernet Бентъямин
Место рожденияПруссия
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Пруссия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бергин (bergin) Bernet Berent Фёдор Аристин
Мать ребёнка: ?
Пруссия,Нойштадт,Керитц
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Бергин (bergin) Bernet Berent Готфрид
Мать ребёнка: ?
г.Киритц
Смерть
Неизвестно