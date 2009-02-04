Лешин Владимир
Место рождения
Дата рождения17.07.1947
Дата смерти04.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947
Отец: Энс Яков
Мать: Лешина Агафья
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лешина Алефтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лешина Алефтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Алефтина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.2009