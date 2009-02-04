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Лешин Владимир

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

17.07.1947

Дата смерти

04.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947

Отец: Энс Яков

Мать: Лешина Агафья

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина Алефтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Алефтина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.2009
Орск, город Орск, Оренбургская область
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