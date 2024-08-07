Шпенкова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шпенков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Шпенкова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шпенкова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шпенков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно