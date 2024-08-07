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Шпенкова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпенков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шпенков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Шпенкова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шпенкова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шпенков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шпенков Алексей Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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