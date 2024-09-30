Грязнова (--) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти01.05.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.
Дочь: Быкова (Грязнова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Стефанович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/23 https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/135 брат Аристарх
Рождение ребёнка
22.12.1866 ст.
Дочь: (Грязнова) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Стефанович
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/89
Рождение ребёнка
14.04.1869 ст.
Сын: Грязнов Аристарх Сергеевич
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Стефанович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/180
Восприемник
13.10.1882 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/124
Смерть
01.05.1894 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/155