Тузова Наталья (Настасья?) Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тузов (тиунцов) Миней Иванович
Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно