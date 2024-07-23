Тузова Наталья (Настасья?) Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова Наталья (Настасья?) Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунцов Иван Филиппович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Иван Митрофанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тузов Олимпий Иванович

Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Тузов (тиунцов) Миней Иванович

Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Тузов Иван Митрофанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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