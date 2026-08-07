Луккер Леонид (Израиль) Викторович
мужской, родился 1905, Александровка, Звановская волость, Бахмутский уезд
умер 08.09.2001, Калифорния, США
Супруги
Луккер (Огонь-Догановская) Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Луккер Елена ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Александровка, Звановская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луккер Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2001
Калифорния, США