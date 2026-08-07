Луккер Леонид (Израиль) Викторович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луккер Леонид (Израиль) Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1905, Александровка, Звановская волость, Бахмутский уезд

умер 08.09.2001, Калифорния, США

Супруги
Луккер (Огонь-Догановская) Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Луккер Елена ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Звановская волость, Бахмутский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луккер Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна

Смерть
08.09.2001
Калифорния, США

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