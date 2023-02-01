Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1971
МатьОгонь-Догановская (Грешнер) Надежда Васильевна1866 г.р.
ОтецОгонь-Догановский Иван Платонович27.11.1864 ст. г.р.
Супруги
Луккер Леонид (Израиль) Викторович1905 г.р.
Дети
Луккер Елена ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луккер Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Луккер Леонид (Израиль) Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971