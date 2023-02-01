Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луккер (Огонь-Догановская) Надежда Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1971

Мать
Огонь-Догановская (Грешнер) Надежда Васильевна1866 г.р.
Отец
Огонь-Догановский Иван Платонович27.11.1864 ст. г.р.
Супруги
Гартинг (Татищев) Владимир Константинович1874 г.р.
Луккер Леонид (Израиль) Викторович1905 г.р.
Дети
Луккер Елена ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огонь-Догановский Иван Платонович

Мать: Огонь-Догановская (Грешнер) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луккер Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Луккер Леонид (Израиль) Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луккер Леонид (Израиль) Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гартинг (Татищев) Владимир Константинович

Смерть
1971

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