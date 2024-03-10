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Малахов Георгий Георгиевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Жена: Малахова (Жаркая) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Пётр Васильев Малахов и Феодор Иосифов Снытко. По невесте: село Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Макар Иванов Москаленок.
Смерть
Неизвестно

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