Малахов Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Пётр Васильев Малахов и Феодор Иосифов Снытко. По невесте: село Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Макар Иванов Москаленок.
Смерть
Неизвестно