Волокитин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Волокитин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Волокитин Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 17.05.1840
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 17.05.1840 №1996 перечислены в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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