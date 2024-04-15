Волокитин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Волокитин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1834
Место жительства
До 17.05.1840
По Указу Тобольской казенной палаты от 17.05.1840 №1996 перечислены в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волокитина Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно