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Керженкова Марфа Егоровна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керженков (?) Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Керженков (?) Иван Никитич

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Керженков (?) Никифор Никитич

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Керженков (?) Петр Никитич

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Керженков (?) Егор Никитич

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Керженкова) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Керженкова) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Керженкова) Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Керженкова) Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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