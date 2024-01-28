Керженкова Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Керженков (?) Иван Никитич
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Керженков (?) Никифор Никитич
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Керженков (?) Петр Никитич
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Керженков (?) Егор Никитич
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Керженкова) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Керженкова) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Керженкова) Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Керженкова) Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Керженков (?) Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно