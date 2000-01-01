Гнатюк (Белаковская) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белаковский Петр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнатюк Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнатюк Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнатюк Эдуард
Смерть
Неизвестно