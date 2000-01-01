Гнатюк (Белаковская) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатюк (Белаковская) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белаковский Петр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнатюк Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнатюк Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнатюк Эдуард

Смерть
Неизвестно
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