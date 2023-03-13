Привалова Федосья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова Федосья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Приваловъ Илья

Отец ребёнка: Приваловъ Василий

Рождение ребёнка
1771

Сын: Приваловъ Василий

Отец ребёнка: Приваловъ Василий

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Копылова Матрена

Отец ребёнка: Приваловъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Приваловъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приваловъ Василий

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