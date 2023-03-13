Привалова Федосья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Приваловъ Илья
Отец ребёнка: Приваловъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Приваловъ Василий
Отец ребёнка: Приваловъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Копылова Матрена
Отец ребёнка: Приваловъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Приваловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приваловъ Василий