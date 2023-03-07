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Лагурев Владимир Васильевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1939

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Лагурев Вов Василий Александрович

Мать: Лагурева Агриппина Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
2004
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