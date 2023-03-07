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Лагурев Владимир Васильевич
Лагурев Владимир Васильевич
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Место рождения
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
1939
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Лагурев Вов Василий Александрович
1910 г.р.
Мать
Лагурева Агриппина Орешина
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Лагурев Вов Василий Александрович
Мать:
Лагурева Агриппина Орешина
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
2004
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