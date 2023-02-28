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Лагурева Агриппина Орешина

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

21.06.1914

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914

Отец: Орешин Владимир Яковлевич

Мать: Орешина Татьяна Пахомовна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Куликова Евдокия Лагурева

Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лагурев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лагурев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагурев Вов Василий Александрович

Смерть
1950
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