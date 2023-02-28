Лагурева Агриппина Орешина
Место рождения
Дата рождения21.06.1914
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Куликова Евдокия Лагурева
Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лагурев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лагурев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лагурев Вов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950