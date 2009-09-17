Федорова (Полякова) Дарья Захаровна
Место рождениядеревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Дата рождения19.03.1930
Дата смерти17.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930
Отец: Поляков Захар Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Николай Андриянович
Отец ребёнка: Федоров Андриян Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Федоров Александр Андриянович
Отец ребёнка: Федоров Андриян Александрович
Смерть
17.09.2009