Федорова (Полякова) Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова (Полякова) Дарья Захаровна

Федорова (Полякова) Дарья Захаровна

Место рождения

деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан

Дата рождения

19.03.1930

Дата смерти

17.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930

Отец: Поляков Захар Павлович

Мать: Полякова Марина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Андриян Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Николай Андриянович

Отец ребёнка: Федоров Андриян Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Федоров Александр Андриянович

Отец ребёнка: Федоров Андриян Александрович

Смерть
17.09.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.