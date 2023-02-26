Анастасия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (по крёстному)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.12.1882

Дата смерти

28.01.1883

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882

Отец: Чепелкин Тимофей Сергеев

Мать: Чепелкина Акилина Моисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1883
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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