Анастасия (по крёстному)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.12.1882
Дата смерти28.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1883
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище