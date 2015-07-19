Бобров Артём Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Артём Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2015

Отец: не указан

Мать: Боброва Екатерина Руслановна

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