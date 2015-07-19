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Бобров Артём Фёдорович
Бобров Артём Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2015
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Боброва (Бабикова) Екатерина Руслановна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2015
Отец: не указан
Мать:
Боброва Екатерина Руслановна
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