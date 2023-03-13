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Бисяринъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Бисяринъ Мааръ Лаврентьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бисяринъ Григорий

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Бисяринъ Тимофей

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бисяринъ Ефремъ

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бисяринъ Иванъ

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бисяринъ Андреянъ

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бисяринъ Андрей

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бисяринъ Харитонъ

Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бисярина Прасковья Терентьева

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