Бисяринъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Бисяринъ Мааръ Лаврентьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бисяринъ Григорий
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бисяринъ Тимофей
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бисяринъ Ефремъ
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бисяринъ Иванъ
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бисяринъ Андреянъ
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бисяринъ Андрей
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бисяринъ Харитонъ
Мать ребёнка: Бисярина Прасковья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно