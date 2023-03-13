Бисярина Прасковья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисярина Прасковья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бисяринъ Григорий

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Бисяринъ Тимофей

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бисяринъ Ефремъ

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бисяринъ Иванъ

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бисяринъ Андреянъ

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бисяринъ Андрей

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бисяринъ Харитонъ

Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бисяринъ Федоръ

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