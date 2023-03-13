Бисярина Прасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бисяринъ Григорий
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бисяринъ Тимофей
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бисяринъ Ефремъ
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бисяринъ Иванъ
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бисяринъ Андреянъ
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бисяринъ Андрей
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бисяринъ Харитонъ
Отец ребёнка: Бисяринъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бисяринъ Федоръ