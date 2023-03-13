Милованова Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова Прасковья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Миловановъ Китай

Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миловановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1782

Сын: Миловановъ Емельянъ

Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ

Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миловановъ Федоръ

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