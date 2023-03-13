Милованова Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Миловановъ Китай
Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миловановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Миловановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Миловановъ Федоръ
Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миловановъ Федоръ