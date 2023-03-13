Миловановъ Федоръ
Место рожденияКамаюръ
Дата рождения1750
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Миловановъ Михаилъ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Миловановъ Китай
Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миловановъ Ефимъ
Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Миловановъ Емельянъ
Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова
Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785