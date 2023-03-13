Миловановъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловановъ Федоръ

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Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1750

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Миловановъ Михаилъ

Мать: Милованова Василиса Михайлова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Миловановъ Китай

Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миловановъ Ефимъ

Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1782

Сын: Миловановъ Емельянъ

Мать ребёнка: Милованова Прасковья Семенова

Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Прасковья Семенова

Смерть
1785
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