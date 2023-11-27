Баранков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранков Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранков Владимир

Мать: Баранкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Баранкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранков Кирилл

Мать ребёнка: Баранкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранков Артём

Мать ребёнка: Баранкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранкова Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Баранкова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранков Илья

Мать ребёнка: Баранкова Ираида

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